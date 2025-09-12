LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vehículos de la Policía Local de Calahorra. I.Á.

La Policía de Calahorra recupera en un cacheo un desfibrilador robado a Cruz Roja

Los agentes encontraron el dispositivo en la mochila de un ciudadano al que registraron en busca de marihuana

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:29

Una cacheo a tres ciudadanos de Calahorra ante la evidencia de poder portar marihuana llevó por casualidad a la Policía Local a recuperar un desfibrilador que había sido robado de la sede de Cruz Roja. Los hechos, como se recoge en el último informe de actuaciones policiales, sucedieron cuando agentes que estaban de patrulla percibieron un olor a marihuana que procedía de tres personas. Una vez identificadas, estas reconocieron haber fumado la droga, ante lo cual la Policía les realizó un registro corporal externo. Fue entonces cuando los agentes encontraron en la mochila de uno de ellos un desfibrilador valorado en 1.500 euros. Según el informe policial, esta persona reconoció haberlo hurtado de la oficina Cruz Roja, tal y como después confirmaron responsables de la entidad. De esta manera, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de hurto.

