Colegio Aurelio Prudencio. A.C.

El patio del Aurelio Prudencio se cierra en horario extraescolar por la renovación de la calefacción del colegio

La medida, que no afecta al desarrollo de las clases , se aplicará hasta el 31 e octubre

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:39

El Ayuntamiento de Calahorra ha informado este miércoles de que el patio del colegio Aurelio Prudencio permanecerá cerrado por las tardes hasta el 31 de octubre, debido a las obras de renovación de la calefacción del centro que se están realizando. Los trabajos, que forman parte del plan de mantenimiento de los colegios púbicos de la ciudad, consisten en la reforma de la sala de calderas, la eliminación de los depósitos de gasóleo existentes y la sustitución de la actual caldera por calderas modulares de mayor eficiencia energética.

La empresa ADJE Mantenimientos S.L. está ejecutando esta actuación que tiene un coste de 48.388,51 euros. Para poder llevar a cabo de manera segura estas obras «es necesario limitar el acceso al patio en horario extraescolar», explica el Ayuntamiento, a la vez que precisa que la «actividad lectiva del colegio Aurelio Prudencio se mantiene con normalidad». «Agradecemos la comprensión de las familias y de los usuarios del centro ante esta medida temporal, que permitirá contar con unas instalaciones más modernas y sostenibles», añade.

Además de la caldera del colegio Aurelio Prudencio también se van a reformar la del colegio Ángel Oliván y la del centro de adultos de San Francisco. Estas tres obras tienen un coste total de 187.050,72 euros, que serán financiadas al 50% por el Ayuntamiento de Calahorra y la Consejería de Educación y Empleo.

