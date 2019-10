Once alumnos de la concertada, sin plaza en la ruta escolar para ir a Calahorra Los autobuses que salieron este jueves para Pradejón, Ausejo y El Villar de Arnedo desde Calahorra. / Sanda Sáinz La Consejería recuerda que no es su competencia y que los estudiantes usaban los autobuses de Educación porque hasta ahora sobraban plazas SANDA SÁINZ Jueves, 10 octubre 2019, 20:05

Once alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP de varios pueblos de La Rioja Baja que estudian en centros concertados de Calahorra se encuentran en estos momentos sin poder utilizar los autobuses de la Consejería de Educación al no disponer de plazas suficientes.

Cuatro acuden al colegio San Agustín desde El Villar de Arnedo. El resto (cuatro de Ausejo, uno de Pradejón y dos de El Villar de Arnedo) son estudiantes del colegio Santa Teresa. A principios de curso los chavales viajaron en el autobús pero desde el 27 de septiembre no han podido hacerlo.

Desde la Consejería se recuerda que las rutas de los pueblos se hacen para trasladar a los alumnos a los centros públicos. Como no se completaban se permitía el uso por parte de los escolares de los concertados, aunque no tienen derecho.

El problema de este año es que hay más solicitudes que plazas disponibles en esta ruta concreta de Calahorra-Pradejón-El Villar de Arnedo-Ausejo en la que se fletan tres autobuses de los cuales uno llega hasta El Villar de Arnedo y Ausejo.

Por el momento, Educación está realizando un estudio de ocupación y hasta que no se termine los alumnos afectados no podrán utilizar el autobús. Se insiste en que el transporte de la concertada no es su competencia sino de los propios centros y esperan que la situación se solucione lo antes posible.

Mientras tanto las familias se hacen cargo de llevar a los estudiantes a Calahorra y recogerlos.

Alguna madre explicaba este jueves a Diario LA RIOJA que tampoco pueden disponer del servicio de línea regular porque el horario no es compatible con las clases y que las familias están dispuestas a pagar el billete del viaje si la Consejería les pone un autobús para que sus hijos puedan desplazarse a Calahorra.

Tanto los padres como las directivas de San Agustín y Santa Teresa están a la espera de la contestación de Educación y que se aclare si finalmente los adolescentes van a poder viajar en los autobuses escolares, como hasta ahora, o no. En los dos centros aseguran que algún año ha habido cierta demora en entregar las autorizaciones a los estudiantes hasta que se comprobaba la ocupación real de las plazas en los autobuses pero nunca se había producido la situación actual.

Aparte de Infantil y Primaria, en Santa Teresa tienen este curso 244 alumnos de Secundaria, 84 Bachillerato, 36 de Formación Profesional y 9 del programa especial de cualificación inicial; y en San Agustín cursan Secundaria 226 y Bachillerato, 45. Además de los calagurritanos acuden adolescentes de localidades de La Rioja Baja y ribera Navarra.