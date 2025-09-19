LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Luis Lezana, director de Tierra Rapaz, y un responsable de Bioparc, con una de las lechuzas trasladadas a Valencia. T. R.
Calahorra

Lechuzas de Tierra Rapaz viajan a Valencia para preservar esta especie

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:47

Tierra Rapaz se ha involucrado en un nuevo proyecto medioambiental con ejemplares de Lechuza Común y que tiene como objetivo preservar esta especie en Valencia. Así, cinco parejas de este ave han sido trasladadas al centro de cría de la Fundación Bioparc para fomentar la reintroducción de la lechuza en el área periurbana de Valencia. Como explica Tierra Rapaz en una nota de prensa, la Lechuza Común está recogida como especie vulnerable en el Catálogo Valenciano de Fauna Amenazada, por lo que «necesita de un esfuerzo para su recuperación» una vez que «sus hábitats naturales han ido desapareciendo de manera intensa en los últimos años».

Las lechuzas elegidas para esta iniciativa, en la que colabora el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana, «han sido trasladadas con éxito y se encuentran perfectamente en su nuevo hogar, en el parque valenciano», aseguran desde Tierra Rapaz. De esta manera, a partir de la temporada 2026 su descendencia será paulatinamente introducida en la naturaleza. Por otro lado, desde el parque de rapaces se recalca la importancia de la lechuza «como plaguicida», ya que una pareja consume al año «3.000 roedores».

