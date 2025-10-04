El Lazarillo celebra el día 11 sus III Jornadas de Ocio y Modelismo

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 4 de octubre 2025, 09:55 Comenta Compartir

El club cultural y de coleccionismo El Lazarillo llevará cabo el sábado 11 de octubre las III Jornadas de Ocio y Modelismo 'Ludus Calagurritanum'. La convocatoria tendrá lugar en el pabellón del colegio Aurelio Prudencio de Calahorra, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas.

La cita ofrecerá juegos de mesa, un taller de Lego, torneos de 'Warhammer 40 K' y 'Blood Bowl', un concurso de puzles y 'escape room'.

