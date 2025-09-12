LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calahorra

Los jugadores de la escuela de fútbol podrán asistir a la Arnedo Cup en La Planilla

IU y Carrocerías Maturana se han convertido en patrocinadores de la retransmisión de los partidos a través del canal de YouTube @ArnedoCup

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:13

El arnedano campo municipal Sendero (16.00 horas) y el de La Planilla (17.00 horas), en Calahorra, serán los recintos en los ... que comience esta tarde la fase inicial de la XXIX edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Arnedo Cup.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  3. 3

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  4. 4 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  5. 5 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  6. 6 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  7. 7

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  8. 8

    St. Gottard se despide medio siglo después de la calle Grande
  9. 9

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  10. 10

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los jugadores de la escuela de fútbol podrán asistir a la Arnedo Cup en La Planilla

Los jugadores de la escuela de fútbol podrán asistir a la Arnedo Cup en La Planilla