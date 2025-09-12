Los jugadores de la escuela de fútbol podrán asistir a la Arnedo Cup en La Planilla
IU y Carrocerías Maturana se han convertido en patrocinadores de la retransmisión de los partidos a través del canal de YouTube @ArnedoCup
Calahorra
Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:13
El arnedano campo municipal Sendero (16.00 horas) y el de La Planilla (17.00 horas), en Calahorra, serán los recintos en los ... que comience esta tarde la fase inicial de la XXIX edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Arnedo Cup.
En el caso de Calahorra, IU y Carrocerías Maturana se han convertido en patrocinadores de la retransmisión de los partidos a través del canal de YouTube @ArnedoCup, lo que supone «una buena oportunidad para dar a conocer nuestra ciudad», explicó ayer el portavoz de IU, Óscar Moreno.
Por otro lado, como informó Tono Maturana, de la empresa carrocera (vinculada al ámbito deportivo de la ciudad), gracias a este patrocinio los jugadores de la Escuela de Futbol de Calahorra «podrán entrar a disfrutar de los partidos», que reunirá a equipos infantiles nacionales e internaciones de prestigio.
