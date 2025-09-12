LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jóvenes de Coletores, bailando en la ofrenda floral a los santos. I. Á.

Calahorra

Las Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil reunirán a 150 danzadores

El encuentro, que es bienal y que hace dos años se desarrolló en Torrelavega, comenzará el viernes 26 de septiembre

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:07

Calahorra acogerá la novena edición de las Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil, que se celebrarán del 26 al 28 de septiembre. La cita, organizada ... por el grupo de danzas Coletores, con la colaboración del Ayuntamiento y el IRJ, reunirá a 150 componentes de 20 agrupaciones de danzantes pertenecientes a la Federación Española de Agrupaciones de Folklore.

