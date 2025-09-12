Las Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil reunirán a 150 danzadores

CalahorraLas Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil reunirán a 150 danzadores
El encuentro, que es bienal y que hace dos años se desarrolló en Torrelavega, comenzará el viernes 26 de septiembre
Calahorra
Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:07
Calahorra acogerá la novena edición de las Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil, que se celebrarán del 26 al 28 de septiembre. La cita, organizada ... por el grupo de danzas Coletores, con la colaboración del Ayuntamiento y el IRJ, reunirá a 150 componentes de 20 agrupaciones de danzantes pertenecientes a la Federación Española de Agrupaciones de Folklore.
El encuentro, que es bienal y que hace dos años se desarrolló en Torrelavega, comenzará el viernes 26 de septiembre (20.00 horas) con la charla 'La riqueza del folklore riojano', impartida por el gaitero y folklorista Santiago Ruiz Abeytua, en la sala cultural Ermita de la Concepción.
Ya el sábado 27 de septiembre será el día central del evento con dos talleres y una exhibición. El primer taller, 'Aprende nuestra jota', se realizará en el pabellón del IES Marco Fabio Quintiliano a las 10.00 horas, mientras que el segundo, 'Danzas y folklore de España', está previsto a las 16.00 horas. Después, a las 19.00 horas, en el Mercadal, cada grupo mostrará una pieza típica de su tierra para terminar todos juntos bailando la jota riojana.
Por último, para el domingo se han organizado visitas guiadas para los danzadores a los museos de la Verdura y de Pasos de Semana Santa, así como al Mercado del pimiento. También, está prevista una degustación con productos típicos de Calahorra
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.