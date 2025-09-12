Las Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil reunirán a 150 danzadores

Calahorra acogerá la novena edición de las Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil, que se celebrarán del 26 al 28 de septiembre. La cita, organizada ... por el grupo de danzas Coletores, con la colaboración del Ayuntamiento y el IRJ, reunirá a 150 componentes de 20 agrupaciones de danzantes pertenecientes a la Federación Española de Agrupaciones de Folklore.

El encuentro, que es bienal y que hace dos años se desarrolló en Torrelavega, comenzará el viernes 26 de septiembre (20.00 horas) con la charla 'La riqueza del folklore riojano', impartida por el gaitero y folklorista Santiago Ruiz Abeytua, en la sala cultural Ermita de la Concepción.

Ya el sábado 27 de septiembre será el día central del evento con dos talleres y una exhibición. El primer taller, 'Aprende nuestra jota', se realizará en el pabellón del IES Marco Fabio Quintiliano a las 10.00 horas, mientras que el segundo, 'Danzas y folklore de España', está previsto a las 16.00 horas. Después, a las 19.00 horas, en el Mercadal, cada grupo mostrará una pieza típica de su tierra para terminar todos juntos bailando la jota riojana.

Por último, para el domingo se han organizado visitas guiadas para los danzadores a los museos de la Verdura y de Pasos de Semana Santa, así como al Mercado del pimiento. También, está prevista una degustación con productos típicos de Calahorra