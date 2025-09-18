La biblioteca de Calahorra abre la inscripción para el club de lectura, duplicando sus plazas

La biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' de Calahorra ha comenzado el nuevo curso ampliando su club de lectura y con mejoras en sus instalaciones. En ... concreto, como explicó ayer la concejala del área, Isabel Sáenz, «tras el éxito del año pasado» se van a organizar dos clubes de lectura para adultos con 15 plazas cada uno. El primero, que continuará dirigiendo Pilar Madorrán, será los miércoles, a las 11.00 horas. De otro lado, el segundo club tendrá lugar los martes, a las 19.00 horas, y estará coordinado por Pilar Sáinz.

Las personas que quieran participar deben inscribirse en la biblioteca entre hoy jueves y el próximo 26 de septiembre. En el caso de que haya más personas inscritas que las plazas ofertadas se realizará un sorteo público el 30 de septiembre.

Ordenadores para búsquedas

A partir del 1 de octubre los usuarios del centro tendrán a su disposición cinco ordenadores portátiles para consultar y buscar información e investigar. Asimismo, se han adquirido 15 sillas nuevas para la sala de hemeroteca. Estas dos mejoras se han podido realizar a través de una subvención que el Ayuntamiento de Calahorra ha recibido del Ministerio de Cultura para la modernización de las bibliotecas municipales. En el caso de Calahorra este servicio cuenta con 6.411 socios, de los cuales 5.094 son adultos y 1.293 son infantiles.