Exterior de la biblioteca municipal Pedro Gutiérrez de Calahorra. I.Á.

La biblioteca de Calahorra abre la inscripción para el club de lectura, duplicando sus plazas

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:46

La biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' de Calahorra ha comenzado el nuevo curso ampliando su club de lectura y con mejoras en sus instalaciones. En ... concreto, como explicó ayer la concejala del área, Isabel Sáenz, «tras el éxito del año pasado» se van a organizar dos clubes de lectura para adultos con 15 plazas cada uno. El primero, que continuará dirigiendo Pilar Madorrán, será los miércoles, a las 11.00 horas. De otro lado, el segundo club tendrá lugar los martes, a las 19.00 horas, y estará coordinado por Pilar Sáinz.

