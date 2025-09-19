LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jesús Castiella, en los porches del Ayuntamiento de Calahorra, después de la concentración de SOS Hospital Calahorra del pasado miércoles. I. Á.

Jesús Castiella

Médico y portavoz de SOS Hospital Calahorra
«No se está haciendo nada por resolver los problemas que tiene el hospital»

Siete meses después del inicio de las movilizaciones de SOS Hospital Calahorra, Castiella defiende continuar porque «se está desmantelando»

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:19

La plataforma SOS Hospital de Calahorra sigue sin bajar la guardia en sus reivindicaciones para este centro hospitalario después de que se integrara en el ... Servicios Riojano de Salud. Así, el pasado miércoles, además de concentrarse una semana más frente al Ayuntamiento de Calahorra, registró más de 9.500 firmas de usuarios y pacientes pidiendo mejoras y autonomía de gestión para el hospital. «Estamos volviendo a un modelo de los años 80 y 90», denuncia el médico Jesús Castiella, uno de los portavoces de la plataforma.

