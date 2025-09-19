La plataforma SOS Hospital de Calahorra sigue sin bajar la guardia en sus reivindicaciones para este centro hospitalario después de que se integrara en el ... Servicios Riojano de Salud. Así, el pasado miércoles, además de concentrarse una semana más frente al Ayuntamiento de Calahorra, registró más de 9.500 firmas de usuarios y pacientes pidiendo mejoras y autonomía de gestión para el hospital. «Estamos volviendo a un modelo de los años 80 y 90», denuncia el médico Jesús Castiella, uno de los portavoces de la plataforma.

– La plataforma surgió en febrero a raíz de la reestructuración del Hospital de Calahorra como consecuencia de su integración en el Seris y sigue sin haber avances con Salud. ¿Es importante continuar movilizándose?

– Hay que seguir porque vamos viendo que se está desmantelando todo el sistema de gestión, de organización y el organigrama propio que tenía, y no se está haciendo nada por resolver los verdaderos problemas que tiene el hospital.

«No se están convocando las plazas de especialistas sin cubrir, con lo que toda la actividad se está sacando con 'peonadas'»

– Ha hablado muchas veces de ellos, pero, por recordar, ¿qué es lo que preocupa mayormente?

– En primer lugar tenemos un hospital de difícil cobertura y hay que declararlo como tal. Además, hay que convocar todas las vacantes de médicos que faltan y el hospital tiene que recuperar su propia capacidad organizativa. Y los médicos tienen que pertenecer al Hospital de Calahorra y no al hospital de Logroño. Además, hay una desinversión en infraestructuras que es más que evidente.

– Sin embargo, el pasado mes de agosto la Consejería Salud cifraba en una nota de prensa en 1,4 millones de euros las inversiones en el Hospital de Calahorra en las dos últimas anualidades.

– Verdaderas inversiones en el hospital no se están haciendo. Tenemos un déficit de infraestructuras más que evidente. No hay más que darse una vuelta por el hospital. Los grandes aparatos están sin renovar, como el escáner, el mamógrafo, la resonancia... No hay un plan plurianual que debiera haber ni una auditoría de cómo están las infraestructuras para mejorar los espacios, la arquitectura del hospital, los ascensores...

– ¿El que el hospital no tenga ahora 'mandos propios' afecta al funcionamiento del día a día?

– Yo creo que es el principal problema que tenemos cuando todos los hospitales, incluyendo los casi 170 hospitales comarcales que tiene el Sistema Nacional de Salud, tienen su organigrama propio. Pero en Calahorra todas las decisiones y todos los problemas que surgen se resuelven desde fuera. Trasladar todo el centro de decisión de un hospital a otro que está a 50 kilómetros no genera más que burocracia, retrasos, pérdida de agilidad y que no podamos tomar decisiones de forma inmediata. O retrasos de meses para poder comprar aparatos menores que antes no teníamos. Esto nos convierte en un hospital de barrio, como un apéndice. Estamos volviendo a modelo de gestión de los años 80 y 90 del siglo pasado.

– Cuestiona también que sigan faltando médicos.

– No se están convocando las plazas de especialistas sin cubrir, con lo que toda la actividad se está sacando a través de 'peonadas', que es un sistema perverso y que debe ser siempre la última solución.

– De todos modos, cuando se defendía la integración del Hospital de Calahorra en el Seris uno de los argumentos que se daba era el que médicos del Hospital San Pedro pudiesen con ello venir a Calahorra a cubrir guardias, vacantes...

– Y la estabilidad laboral, también la ha permitido la integración. Pero a lo que hay que tender es a lo que digo: a tener una plantilla estructural. Porque hay algunos médicos que vienen obligados, otros solamente si cobran... Todos los hospitales tienen que tener sus médicos.

– El Seris ha convocado plazas de médicos, pero critican que ninguna sea específica para Calahorra.

– Convocan vacantes, pero nunca dicen a dónde van a parar esas vacantes. Lo que reclamamos es que si realmente hay interés en que se cubran las vacantes del hospital debieran hacer una oferta pública de empleo exclusiva para Calahorra. Y para que sean atractivas esas plazas, hay que incentivar a los profesionales de forma inteligente.