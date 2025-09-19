El Dúo Espressivo actuará el 27 de septiembre en la catedral de Calahorra

El Dúo Espressivo, integrado por la violinista Beatriz Bertalotto y el guitarrista calagurritano Marcos Marín, ofrecerá un concierto el próximo 27 de septiembre (20. ... 00 horas) en la catedral de Calahorra.

La actuación, que lleva por título 'Conversación en la Catedral', propone un diálogo íntimo entre violín y guitarra a través de obras de Fauré, Piazzolla, Rebay y Falla.

Las entradas, que llevan un donativo de 5 euros, pueden adquirirse en la taquilla del templo en horario de 11.00 a 13.30 horas y de las 17.00 a las 19.30 horas. Ya en el mes de octubre, el día 5, se podrá escuchar al grupo Ensamble Vocal.