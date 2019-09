«El cuento se enfoca en la importancia de estar al lado de quien sufre bullying» David García, en unos de sus viajes a Nicaragua con un grupo de niños de Los Cocos. :: cedida David García, voluntario de la Asociación Educo, publica su segundo cuento solidario, 'El gol de Valentina', con la mirada puesta en Nicaragua David García Voluntario en Nicaragua I. ÁLVAREZ Lunes, 2 septiembre 2019, 08:50

El calagurritano David García, voluntario en Nicaragua con la Asociación Educo, se ha embarcado en un nuevo proyecto humanitario y literario. Después de publicar 'Martina, la gamusina' en 2017, ahora vuelve a recaudar fondos para las familias nicaragüenses de Los Cocos con el cuento 'El gol de Valentina'. García presentará el libro en Calahorra el 28 de septiembre (la hora y el lugar están pendientes de confirmar).

- ¿Cómo ha surgido este cuento?

- Hace dos años presentamos un primer cuento, que se titula 'Martina, la gamusina', y nos sorprendió lo mucho que había gustado a los niños así como que en los colegios se estuviste usando como recurso educativo, ya que trata el tema del medio ambiente. A través de la venta de ese cuento hemos podido hacer multitud de proyectos en Nicaragua y como el resultado fue mejor de lo esperado creímos que había que continuar y hacer un segundo libro.

- Si en el primer cuento abordaba el tema del medio ambiente ahora pone el foco en el acoso escolar. ¿Cómo trata este problema?

- El libro se titula 'El gol de Valentina' y cuenta cómo una niña que juega al fútbol marca el último gol de un campeonato de su escuela. A raíz de ello, el fútbol, que había sido su deporte favorito, se convierte en su problema. A pesar de tratar el tema del bullying, que tiene tanta dureza, el cuento se enfoca en la amistad y en la importancia de estar al lado de quien lo sufre. También hemos introducido la igualdad de género.

- ¿El dinero que se recaude por la venta de ejemplares a qué se va a destinar?

- Continuaremos con la construcción de casas, porque realmente a las familias les cambia la vida. Cuentan con un suelo de cemento en vez tener su casa en el barro, con unas paredes... Las familias notan un mejoría en muchos aspectos. Simplemente en la limpieza, porque no es lo mismo barrer un suelo sobre el barro que sobre el cemento.

- En junio estuvo en Nicaragua, pero ya tiene pendiente otro viaje. ¿Qué trabajos va a desarrollar en el próximo?

- Estuvimos en el mes de junio seleccionando las familias a las que construir una casa. Nuestra idea es edificar diez ya que el año pasado en tres semanas construimos siete y este año queremos hacer las 10 en otras tres semanas.

- ¿Cómo comenzó a colaborar con Educo y a viajar a Nicaragua?

- Hace 21 años. La verdad es que llegué por casualidad. El primer año que quise ir no pude porque no tenía la edad suficiente. Mi hermana, sin embargo, se fue a México y allí conoció a una chica que le comenté que al año siguiente podía ir a Nicaragua, donde se podía desarrollar un mayor trabajo. Al año siguiente me fui con ella. En principio iba a estar en La Chureca, que es el mayor vertedero de basura de Nicaragua, pero el huracán Mitch lo arrasó y tuvieron que sacar a toda la población. Yo iba a estar trabajando con los niños de La Chureca, pero me cambiaron de destino a Los Cocos. Le coges un cariño inmenso. Y creo que si podemos poner nuestro granito de arena en ayudas a las familias, hay que hacerlo.