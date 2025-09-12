La cofradía de la Vera Cruz de Calahorra celebra el domingo la Exaltación de la Santa Cruz
La misa se ofrecerá por todos los hermanos y hermanas cofrades que han fallecido durante el último año
Calahorra
Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:04
La cofradía de la Santa Vera Cruz de Calahorra celebrará este domingo, 14 de septiembre, la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, ... con una eucaristía en la parroquia de San Andrés (11.00 horas), a la que seguirá la procesión con el Santo Lignum Crucis.
Por otro lado, la misa se ofrecerá por todos los hermanos y hermanas cofrades que han fallecido durante el último año, con un recuerdo especial hacia el periodista José Joaquín Catalán Carbonell (Kata), hermano mayor de la Vera Cruz entre los años 2015 y 2019 y a quien se le reconoce «por su entrega y constante disposición al servicio de la cofradía». «Con este gesto, la hermandad desea rendir homenaje y agradecimiento a quienes han formado parte de su historia», explica en un comunicado de prensa.
