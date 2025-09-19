Un centenar de plazas en los cursos culturales municipales

El Ayuntamiento de Calahorra oferta más de un centenar de plazas entre las seis actividades formativas que ha programado para este curso. La ... programación contempla distintas disciplinas como robótica infantil (de 6 a 12 años), inteligencia artificial (de 9 a 14 años), pintura y dibujo (a partir de 14 años), danza regional (a partir de los 4 años), costura y cocina.

El plazo para formalizar la inscripción para los cursos se mantiene abierto hasta el 24 de septiembre y las matrículas pueden hacerse presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano o de manera 'on line' a través de la página web del Ayuntamiento www.calahorra.es.

En cuanto a los precios, las clases de robótica cuestan 45 euros al trimestre y 135 euros por el curso completo. De otro lado, la cuota para el de pintura y dibujo es de 260 euros; para danza regional de 90 euros; para costura de 45 euros al trimestre y de 135 euros el curso completo; y para cocina, de 45 euros al trimestre y de 135 euros para todo el curso.