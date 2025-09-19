LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calahorra

Un centenar de plazas en los cursos culturales municipales

El plazo para formalizar la inscripción para los cursos se mantiene abierto hasta el 24 de septiembre

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:15

El Ayuntamiento de Calahorra oferta más de un centenar de plazas entre las seis actividades formativas que ha programado para este curso. La ... programación contempla distintas disciplinas como robótica infantil (de 6 a 12 años), inteligencia artificial (de 9 a 14 años), pintura y dibujo (a partir de 14 años), danza regional (a partir de los 4 años), costura y cocina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  2. 2 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  3. 3 Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  5. 5

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  6. 6

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  7. 7 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  8. 8 El pisado de la uva se traslada al Sagasta
  9. 9

    «Entrenar me ayuda a combatir los síntomas de cansancio, me fortalece»
  10. 10 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un centenar de plazas en los cursos culturales municipales

Un centenar de plazas en los cursos culturales municipales