LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Facebook de Pedro 'El Granaíno'

Cante con Pedro 'El Granaíno' y baile flamenco, hoy en la Plaza del Raso de Calahorra

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:47

Los actos prefiestas de Calahorra incluyen hoy la actuación musical 'Flamenco y herencia: 600 años de historia'. Este espectáculo tendrá lugar hoy en el escenario de la Plaza del Raso, a partir de las 20.00 horas, con una duración aproximada de 120 minutos.

Contará con Pedro 'El Granaíno' al cante, José María Jiménez a la guitarra, y Josué Barrés y Jesús Bautista 'El Patas' a las palmas. Además, durante el concierto bailarán Nayansi 'La Zíngara' y la Escuela de Baile Flamenco 'Virginia Espejo'.

Se trata de una actividad gratuita organizada por la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja para conmemorar el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. Para esta iniciativa tiene la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra y del Gobierno de La Rioja.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio del Ecoparque sigue activo sólo en el interior del recinto
  2. 2 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  3. 3 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  4. 4

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  5. 5 Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos
  6. 6 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  7. 7 Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro y obliga a trasladar en autobús a cientos de pasajeros
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9

    Un vertedero ilegal a puertas de Varea que crece en La Portalada
  10. 10 Agoncillo, harto de los actos vandálicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cante con Pedro 'El Granaíno' y baile flamenco, hoy en la Plaza del Raso de Calahorra

Cante con Pedro &#039;El Granaíno&#039; y baile flamenco, hoy en la Plaza del Raso de Calahorra