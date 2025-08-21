Cante con Pedro 'El Granaíno' y baile flamenco, hoy en la Plaza del Raso de Calahorra

Jueves, 21 de agosto 2025

Los actos prefiestas de Calahorra incluyen hoy la actuación musical 'Flamenco y herencia: 600 años de historia'. Este espectáculo tendrá lugar hoy en el escenario de la Plaza del Raso, a partir de las 20.00 horas, con una duración aproximada de 120 minutos.

Contará con Pedro 'El Granaíno' al cante, José María Jiménez a la guitarra, y Josué Barrés y Jesús Bautista 'El Patas' a las palmas. Además, durante el concierto bailarán Nayansi 'La Zíngara' y la Escuela de Baile Flamenco 'Virginia Espejo'.

Se trata de una actividad gratuita organizada por la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja para conmemorar el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. Para esta iniciativa tiene la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra y del Gobierno de La Rioja.