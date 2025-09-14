Calahorra muestra su legado judío con visitas guiadas y actividades artísticas

Sanda Sainz Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:24 Comenta Compartir

La Jornada Europea de la Cultura Judía de Calahorra se celebra del 11 al 14 de septiembre y tuvo ayer sábado el mayor número de actividades programadas, comenzando por una visita a la Bodega Fernández de Arcaya en Los Arcos, que completó las 27 plazas previstas. Incluyó traslados, aperitivo y cata de vino kosher. Estuvo organizada por Fuertes Gourmet y el Ayuntamiento.

A las 10.30 se organizó un recorrido por la zona histórica de Calahorra, gratuito, desde el rollo jurisdiccional de época medieval conocido como 'La Moza', en el paseo del Mercadal. Se pudo enlazar con la visita de las 12.00 a la catedral de Santa María (museo diocesano y sacristía) que costaba 8 euros.

PROGRAMA DE HOY Visita a San Andrés Gratis, a las 11.45 con Javier Fernández Cascante como guía. Legado documental sefardí.

Visita a la catedral Gratis, a las 12.45, con Ángel Ortega como guía. Legado sefardí

Exposición Casa de los Curas 'Descubre Sefarad' Gratis. Hoy abre de 12.00 a 14.00. Se prolongará hasta el 20 de octubre.

El patio de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas Maestro Arroyo acogió a las 18.30 horas un taller de escritura hebrea impartido por Lidia de Felipe. Cerca de allí, a las 19.30, la compañía local de teatro La Canilla y el grupo calagurritano de música antigua Maladanza ofrecieron la representación del rito de 'La boda judía' ante numerosos espectadores que llenaban el recinto, con aforo limitado y por orden de llegada.

Una vez finalizada esta actuación, en el patio de la escuela de música se llevó a cabo una degustación de dulces elaborados al estilo sefardí, que agotó las cuarenta plazas disponibles (se requería inscripción previa).

El programa de actos ofreció dos visitas guiadas el jueves y otras dos el viernes para conocer el archivo municipal, que cuenta con documentos como un fragmento del Deuteronomio, un libro bíblico del Antiguo Testamento y del Tanaj hebreo.

Hoy están previstas dos visitas guiadas gratuitas centradas en el patrimonio documental sefardí que se conserva en dos templos calagurritanos. Una comenzará a las 11.45 horas en la iglesia de San Andrés, a cargo del párroco Javier Fernández Cascante. La otra será a las 12.45 horas en la catedral, con el archivero Ángel Ortega como guía.

Exposición 'Descubre Sefarad'

A través de esta jornada se pretende difundir el legado judío que se conserva en la ciudad, incluida en la Red de Juderías de España. Las actividades duran hasta hoy excepto la exposición 'Descubre Sefarad', que se prolongará hasta el 20 de octubre.

Consta de 23 fotografías de gran formato con un breve texto de las juderías de las ciudades que conforman la red de España. Calahorra tiene dos paneles, uno con imágenes del barrio judío y otro con la Torá de la catedral.

La muestra está coorganizada por el Instituto Cervantes, la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad y la Oficina de turismo de España en Polonia y se puede visitar en la Casa de los Curas de lunes a viernes de 09.00 a 13.30 horas; de jueves a sábado de 18.00 a 20.00; y los domingos y festivos de 12.00 a 14.00.