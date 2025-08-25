Calahorra inicia siete de días de fiestas para disfrutar en la calle y las peñas
El cohete, las carrozas y la apertura de los cuartos peñistas darán paso al encierro, capea, fuegos artificiales y concierto
Lunes, 25 de agosto 2025, 08:20
Calahorra inicia a partir de hoy siete días de sus fiestas patronales de San Emeterio y San Celedonio. Las calles serán el principal punto ... de encuentro y se llenarán de actividades variadas y para todos los públicos en las que las peñas y colectivos tendrán una importante presencia.
Las cuadrillas quedarán para almorzar y entonarse antes del disparo del cohete en una jornada que comenzará a las 10.00 horas con la colocación de las carrozas en la calle Gallarza. A continuación, el jurado las valorará y a las 10.45 la música sonará en la glorieta de Quintiliano con los djs Fonsi Varez y Marco SJ.
La comparsa de gigantes y cabezudos con los gaiteros de Calahorra hará un primer recorrido desde su sede en la calle Espronceda hasta el Ayuntamiento donde le pondrán el pañuelo al gigante Quintiliano.
Las peñas ofrecerán sus zurracapotes y no faltarán las degustaciones, rondas con las charangas y sesiones de dj
Los representantes de las peñas escalarán hasta la escultura de Quintiliano para ponerle el pañuelo de las fiestas antes del lanzamiento del cohete, previsto para las 12.00 horas. Cuando explote, se iniciará el desfile de carrozas con el siguiente orden: comparsa de gigantes y cabezudos, gaiteros, Banda Municipal de Música, carroza del Ayuntamiento, batucada, Peña Calagurritana, El Hambre, El Sol, Riojana, Philips mientras el cuerpo aguante, La Moza y Club Taurino con su calesa. Al terminar el recorrido (hasta la plaza del Raso), las peñas abrirán sus cuartos para degustar zurracapote.
En esta primera jornada habrá sesiones en diferentes lugares. Iván Sainz estará en la Peña Calagurritana a las 13.30, djs locales pincharán para La Moza en la calle Teatro a partir de las 15.00 y Javi Marín en la Peña Riojana. A las 17.00 Escri & Esteban Adán animarán el bar Juanje y Pablo Rey el tardeo de la asociación Conecta en el paseo del Mercadal. Chusco Herreros animará las terrazas del Hotel Ciudad de Calahorra y Montserrat. Desde las 17.30 y a las 00.00 horas la música sonará en la Peña Calagurritana con el dj Vierness y en el aparcamiento de la calle Coliseo con el dj Twiins para la Peña El Sol.
No faltarán las habituales rondas de las peñas con las charangas, mostrando sus colores por distintas zonas de bares de Calahorra y degustaciones como la de helado de zurracapote de la Peña El Sol, a las 19.30 horas; choripanes de la Riojana, a las 22.30, y migas de la Philips, a las 23.30. El Hambre tendrá una fiesta de la espuma y la noche de Reyes con degustación de 'elixir real'.
Respecto a los eventos del Consistorio, destacan a las 18.00 horas el encierro con reses bravas de Carlos Lumbreras, con salida de la plaza de toros hasta Achútegui de Blas (recorrido corto). Después tendrá lugar una capea con exhibición de saltadores. A las 23.00 Pirotecnia Zaragozana ofrecerá fuegos artificiales en la fuente y a las 00.00 actuará Vértigo Revolution en la Plaza del Raso, grupo que inició su andadura en 2005 y en 2023 incorporó un dj, cuerpo de baile y animadores que enriquecen su directo con versiones de temas de todas los estilos.
Zurracapote, música y 'Actibo de honor' para calentar motores
La Peña Philips tuvo ayer en su cuarto la tercera edición del concurso de elaboración de zurracapote por cuadrillas, a las 20.00 horas. Se presentaron 22 y ganaron 'Los caderitas' (vino de Fuertes Gourmet', aceite de Los Santos Mártires y embutido, además de un trofeo). El jurado estuvo compuesto por la concejala de festejos, Raquel Moral, la socia Ana Palacios, el miembro de la junta José Luis Escorza y los reyes de la peña Oihane Arana y Manuel Garrido.
La música en diferentes formatos ha estado presente estos días previos a las fiestas calagurritanas. El jueves la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja organizó, en colaboración con el Ayuntamiento, el concierto 'Flamenco y herencia: 600 años de historia' que contó con el cantaor Pedro el granaíno, el guitarrista José María Jiménez y Josué Barrés y Jesús Bautista 'El Patas' a las palmas, en la plaza del Raso. Antes actuó la escuela de baile Virginia Espejo y cantó la niña Nayansi 'La Zíngara'. El viernes la peña El Hambre celebró el 'live show' con Discodelia, el dúo de dj formado por Ahikar y Vita V.
El sábado dj Escri animó el tardeo de Conecta en el Mercadal, la asociación de comerciantes de la primera travesía de Paletillas preparó un prechupinazo con el dj Puche por la tarde y el pregón y chupinazo por la noche con nombramiento como 'Actibo de honor' a la Peña Philips, «en reconocimiento a su destacada trayectoria social y su valiosa contribución al dinamismo de nuestra ciudad». El presidente de la peña dijo que el Ayuntamiento podía tomar nota de los chupinazos populares para una de las dos fiestas patronales.
