Elena Jiménez y Reyes Zapata, con el cartel del festival. A.C.

Calahorra acogerá del 26 al 28 de septiembre las Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil

El evento, que cumple nueve ediciones, reunirá en la ciudad a 150 jóvenes danzadores de 20 agrupaciones

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:59

Calahorra será la ciudad anfitriona de la novena edición de las Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil, que se celebrarán del 26 al 28 de septiembre. ... La cita, organizada por el grupo de danzas Coletores, con la colaboración del Ayuntamiento y el IRJ, reunirá a 150 componentes de 20 agrupaciones de danzantes pertenecientes a la Federación Española de Agrupaciones de Folklore. Los participantes, con edades entre los 14 y 30 años, se desplazarán principalmente desde Murcia, Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Madrid, Asturias, Navarra y La Rioja.

