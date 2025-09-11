Calahorra acogerá del 26 al 28 de septiembre las Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil

Calahorra será la ciudad anfitriona de la novena edición de las Jornadas Nacionales de Folklore Juvenil, que se celebrarán del 26 al 28 de septiembre. ... La cita, organizada por el grupo de danzas Coletores, con la colaboración del Ayuntamiento y el IRJ, reunirá a 150 componentes de 20 agrupaciones de danzantes pertenecientes a la Federación Española de Agrupaciones de Folklore. Los participantes, con edades entre los 14 y 30 años, se desplazarán principalmente desde Murcia, Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Madrid, Asturias, Navarra y La Rioja.

La concejala de Educación, Cultura y Turismo, Reyes Zapata, y la responsable de la sección juvenil de Coletores, Elena Jiménez, han presentado este jueves las jornadas, que por primera vez se celebrarán en La Rioja. Ambas han destacado además que esta edición en Calahorra es hasta la fecha la que mayor número de danzadores jóvenes va a acoger. El encuentro, que es bianual y que hace dos años se desarrolló en Torrelavega, comenzará el viernes 26 de septiembre (20.00 horas) con la charla 'La riqueza del folklore riojano' impartida por el gaitero y folklorista Santiago Ruiz Abeytua, en la sala cultural Ermita de la Concepción. Posteriormente, habrá un coloquio sobre 'El folklore de España'.

Ya el sábado 27 de septiembre será el día central del evento con dos talleres y una exhibición. El primer taller, 'Aprende nuestra jota', se realizará en el pabellón del IES Marco Fabio Quintiliano a las 10.00 horas, mientras que el segundo, 'Danzas y folclore de España', está previsto a las16.00 horas. Después, a las 19.00 horas, en el Mercadal, cada grupo mostrará una pieza típica de su tierra para terminar los 150 jóvenes participantes bailando la jota riojana.

Por último, el domingo 28 de septiembre se han organizado visitas guiadas para los danzadores a los museos de la Verdura y de Pasos de Semana Santa, así como al Mercado del pimiento. También, está prevista una degustación de la gastronómica típica de Calahorra.