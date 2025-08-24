Arde un contenedor en la avenida del Pilar de Calahorra El suceso se ha producido a las 14.15 horas y no ha causado daños personales

Sanda Sainz Domingo, 24 de agosto 2025, 17:52

Los bomberos del CEIS han tenido que intervenir este domingo para sofocar un incendio en un contenedor de basura situado en la avenida del Pilar de Calahorra. El humo que salía del mismo motivó la alerta y a las 14.15 horas acudieron dos vehículos del CEIS.

El recipiente estaba junto a la pared del instituto Valle del Cidacos, frente a la oficina de Correos y cerca de la Plaza Montecompatri y del cruce con la calle Ruiz y Menta. Los bomberos no han tardado mucho en controlar el fuego que no ha provocado daños personales.

Una patrulla de la Policía Local se ha encargado de controlar el acceso de vehículos y peatones a esta avenida donde se están instalando y los puestos de venta ambulante de las fiestas.

