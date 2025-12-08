50 años del colegio San Agustín

Calahorra50 años del colegio San Agustín
Calahorra
Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:20
El colegio San Agustín de Calahorra celebró recientemente el 50 aniversario de su fundación. Hubo misa, actuó el coro Cantalegre y se reconoció a docentes, ... frailes y colaboradores en la labor educativa en este medio siglo.
