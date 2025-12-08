LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Amigos de la Historia de Calahorra prepara el treinta aniversario de la revista Kalakorikos

La publicación será presentada en la sala de la Fundación Caja Rioja el miércoles día 17

Sanda Sainz

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:32

Comenta

El miércoles 17 de diciembre, a las 19.30 horas, Amigos de la Historia de Calahorra presentará el número 30 de la revista Kalakorikos en ... la sala de la Fundación Caja Rioja, en un acto que será especial al conmemorar el 30 aniversario de esta publicación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4,5 con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Dos heridos leves al caerse el techo de un bar de la plaza del Mercado en Logroño
  3. 3 Perdido cocodrilo (de peluche) en Logroño
  4. 4

    «Pensaba que no iba a salir de allí», relata el joven rescatado en el San Lorenzo
  5. 5 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  6. 6 Herido un joven de 18 años al volcar su vehículo en la circunvalación de Logroño
  7. 7 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  8. 8

    La UD Logroñés reacciona a tiempo
  9. 9 Un árbol navideño muy especial en el Parque de Gallarza
  10. 10

    Sánchez destituye al número dos de Salazar en Moncloa, señalado por encubrir el acoso sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Amigos de la Historia de Calahorra prepara el treinta aniversario de la revista Kalakorikos

Amigos de la Historia de Calahorra prepara el treinta aniversario de la revista Kalakorikos