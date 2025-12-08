Amigos de la Historia de Calahorra prepara el treinta aniversario de la revista Kalakorikos
La publicación será presentada en la sala de la Fundación Caja Rioja el miércoles día 17
Sanda Sainz
Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:32
El miércoles 17 de diciembre, a las 19.30 horas, Amigos de la Historia de Calahorra presentará el número 30 de la revista Kalakorikos en ... la sala de la Fundación Caja Rioja, en un acto que será especial al conmemorar el 30 aniversario de esta publicación.
El objetivo de esta asociación no es otro que difundir la historia de Calahorra, con rigor y trabajos de investigadores que ponen a la ciudad en el lugar que le corresponde. Para ello, firmó con la Universidad de La Rioja un convenio para que Kalakorikos fuera accesible al completo en Dialnet. También forma parte del catálogo de Latindex, sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal.
El nuevo número es posible gracias a los socios, empresas y establecimientos colaboradores. Los miembros de Amigos de la Historia podrán retirar el libro en la sala y el resto tendrá la posibilidad de comprarlo allí y, desde el 18 de diciembre, en las librerías locales por 18 euros.
Respecto al contenido, Kalakorikos XXX incluye el artículo de Marcos Herreros Jiménez 'Julián Felipe García, relojero e inventor. Breves notas biográficas sobre el calagurritano precursor del autogiro'. Rosa González Sota firma 'La real casa de expósitos de Calahorra y sus hijuelas. Primeros años 1974-1810'.
Ana Jesús Mateos Gil escribe 'Mito y Realidad en algunas leyendas de Calahorra', Javier Martínez Sarasate realiza 'Un recorrido por las fuentes hispano francesas de la falsa inscripción de Bebricio: del siglo XV al XIX y Tomás Sáenz de Haro recoge 'Las dificultades para ejecutar las ordenanzas concejiles. Actas concejiles de Calahorra del año 1525'.
José Miguel Delgado Idarreta expone 'Un ejemplo de prensa local: Calahorra (1853-1936)', Lidia de Felipe Ruiz 'El círculo católico de Calahorra: una aproximación a su historia' y Javier Asensio García 'Dos romances de sucesos nefandos ocurridos en Calahorra y Santo Domingo de la Calzada en el periodo revolucionario (1868-1870)'.
Sigue Javier Munilla-Antoñanzas con 'Un mecenas de las artes para la parroquial de San Andrés de Calahorra', José Luis Cinca Martínez con 'El monumento de La Matrona, símbolo de la historia de Calahorra' y Bruno Calleja Escalona con 'Una aproximación a la vida y obra de Maximiano Hijón y su intervención en Calahorra y su entorno'.
