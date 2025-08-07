Briones abre sus bodegas este domingo para las Noches de San Lorenzo
Jueves, 7 de agosto 2025, 10:28
Este domingo se celebran las Noches de San Lorenzo en Briones, en la que será su decimoctava edición. Las bodegas de la localidad permanecerán abiertas de 12.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.
Contará con un trenecito que realizará una ruta circular por las bodegas. El precio de una copa, un portacopas y cinco tickets es de 15 euros. Se podrá adquirir el mismo día en la oficina de Turismo de Briones. Las marcas participantes serán Bodegas Zurbal, Bodega La Cueva del Americano, Bodegas Daniel Puras, Vinos Erre que Erre, Bodegas Betolaza, Vivanco, Cultura de Vino, Bodegas Orizabal y Bodega Brinos.➡
Se trata de una iniciativa que se lleva a cabo a través de la Mancomunidad de Desarrollo Turístico de Ábalos, Briones, San Asensio y San Vicente de la Sonsierra.
