El Ayuntamiento de Aldeanueva adjudica por 95.447 euros el servicio de limpieza de calles
El servicio incluye la limpieza (barrido manual y con soplador de mochila, vaciado de papeleras, recogida de desechos de la vía pública
Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:43
El Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro ha adjudicado a la empresa Prezero España S.A. el contrato de prestación del servicio de limpieza viaria ... de las calles y espacios públicos de la localidad.
El precio suma 95.447,02 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de 2 años, desde el 26 de diciembre de 2025 hasta el 25 de diciembre de 2027 con la posibilidad de una prórroga de 24 meses.
El servicio incluye la limpieza (barrido manual y con soplador de mochila, vaciado de papeleras, recogida de desechos de la vía pública, entre otras acciones) de la calle El Portal, Avenida de La Rioja, Cortijo, Plaza de España, Cava, Concordia, Avenida de Navarra, Plaza de Europa, Juan Carlos I, así como los alrededores de la ermita de la Virgen de los Remedios y la calle Presidente Adolfo Suárez.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión