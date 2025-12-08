El Ayuntamiento de Aldeanueva adjudica por 95.447 euros el servicio de limpieza de calles

El Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro ha adjudicado a la empresa Prezero España S.A. el contrato de prestación del servicio de limpieza viaria ... de las calles y espacios públicos de la localidad.

El precio suma 95.447,02 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de 2 años, desde el 26 de diciembre de 2025 hasta el 25 de diciembre de 2027 con la posibilidad de una prórroga de 24 meses.

El servicio incluye la limpieza (barrido manual y con soplador de mochila, vaciado de papeleras, recogida de desechos de la vía pública, entre otras acciones) de la calle El Portal, Avenida de La Rioja, Cortijo, Plaza de España, Cava, Concordia, Avenida de Navarra, Plaza de Europa, Juan Carlos I, así como los alrededores de la ermita de la Virgen de los Remedios y la calle Presidente Adolfo Suárez.