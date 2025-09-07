Autol pinta de rojo festivo el domingo

Despertó el domingo encapotado, como si alguien hubiera echado un manto de nubes sobre el intenso sol de un sábado que acabó tarde en Autol ... . Pero los catones avanzaron la mañana poniéndole color: el rojo de la peña Arañuelo, el verde de la Bureo... los rojos de cientos de pañuelos.

Terrazas y bajos iban aumentando jolgorio acumulando fuerzas y unidades en las cuadrillas para las 12.00 del mediodía, el momento en el que todo se iba a parar para que comenzaran sus fiestas patronales en honor a San Adrián y Santa Natalia.

Todos los pasos guiaban a la plaza del Ayuntamiento. Allí esperaban, claro, las esculturas de los Picuezos. También los gigantes de Autol ante una plaza engalonada de más colores, con decenas de banderas. Los primeros en llegar fueron los nacidos en el último año, a los que el Ayuntamiento les impuso el pañuelo rojo. El mejor bautismo festivo para que vivan la semana grande de la mejor manera festiva.

También se pusieron los pañuelos a las esculturas del Picuezo y la Picueza. Todo estaba listo. Los catones alzaron los pañuelos a la vez que lanzaban vivas a los patronos y a la tierra. Pintaron de rojo la plaza. «Vivamos estas fuestas en paz, solidaridad, respeto y a tope, como sabemos hacerlo los autoleños. ¡Vamos a disfrutarlas y compartirlas!», animó la alcaldesa Caty Bastida antes de que volara el cohete. Y el cohete explotó anunciando las fiestas de Autol. Llenando de alegría, abrazos y baile con la charanga la plaza y las calles.

Una semana de fiestas que este martes vivirá el día grande en honor a San Adrián y Santa Natalia con procesión hasta la plaza del Ayuntamiento, donde se les presentarán el primer mosto y los primeros champiñones. Y antes de regresar a la iglesia parroquial para la misa, será entronizada una imagen de la Virgen de Valvanera donada a la villa.