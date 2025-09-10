LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sanda

Autol ofrece hoy encierro, concurso de ranchos, gran prix, actos para niños y música

Este miércoles, en el polideportivo se realizará el concurso de ranchos a las 14.30 horas y en la plaza de toros un Gran prix a las 18.00 con vacas de Pablo Rodríguez y suelta de vaquillas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:50

Las fiestas de Autol en honor a San Adrián y Santa Natalia tuvieron ayer el día dedicado a las peñas en el que no faltaron los eventos taurinos (encierro por la mañana y concurso de recortadores por la tarde), degustaciones, actos infantiles, charanga, concierto y sesión de dj. Las celebraciones comenzaron el domingo con el cohete y el lunes se llevó a cabo el día grande. La programación continuará hasta el sábado 'día de resaca'.

Para hoy está prevista la jornada de los ranchos. A las 11.00 horas los pequeños podrán asistir a un paseo en poni, en el parque de La Manzanera. Las reses bravas de Enrique Domínguez saldrán en el encierro de las 12.00 y a las 13.30 horas se llevará a cabo el espectáculo itinerante infantil 'Mágicus' por las calles de la localidad, con inicio en la Plaza de San Isidro.

En el polideportivo se realizará el concurso de ranchos a las 14.30 horas y en la plaza de toros un Gran prix a las 18.00 con vacas de Pablo Rodríguez y suelta de vaquillas. 'Los tropezones' harán disfrutar a los niños a las 19.30 junto al centro joven y Los Tenampas tocarán a las 20.00 en la Plaza de San Isidro. El Bureo ofrecerá quesos a las 20.30 en su sede y Unión Arañuelo un concurso de bolos. La disco móvil Las Vegas (infantil), el toro de fuego, dj Twiins y La Pacharanga cerrarán esta jornada.

