Artillero domina los gallos de Nalda

La tradicional carrera de gallos de Nalda reunió este domingo a veintiún jinetes, la mejor participación que se recuerda. Y casi la mitad, nueve, eran mujeres muy jóvenes ejerciendo de amazonas. Venció por cuarta vez Enrique del Río a lomos de Artillero, un caballo que es todo un experto en el torneo, ya que montado por Manuel, el hermano de su dueño, ha ganado otras cuatro veces.

Ataviado con la camiseta de la selección nacional de fútbol y montando a Artillero, Enrique del Río, fuenmayorense de 25 años, se erige ya como el dominador del concurso. «Lo principal es que el caballo no te falle, que pase bien para adelante», comentaba poco después de ganar, y advertía de que no hay entrenamiento específico, solo «montar todos los días, yo creo que se me da bien». Las hípicas de Logroño, comentó, organizan habitualmente competiciones de habilidad que, tal vez, se pueden asemejar. «Y como este caballo lleva viniendo muchos años, se 'tira a por el gallo'», bromeaba Enrique. Artillero, un precioso ejemplar de hispano-árabe, es todo un veterano a sus 25 años (la esperanza de vida de un equino es de unos 30). «Casi solo lo montamos para este día, el resto del año está descansando porque ya es mayor», expuso Enrique del Río.

Solo él atrapó los cinco gallos en las cinco rondas que se celebraron en el torneo. Alberto, con Tornado, recogió cuatro, y José con Romeo, Adrián con Sauro y Valeria con Isabel, tres. Valeria Rodríguez es una joven de Villamediana de 14 años y participaba por segunda vez. «No es difícil, hay que tener maña y estrategia. Se puede entrenar como todas las actividades a caballo, pero yo no lo he hecho», admitió Valeria, que montaba una yegua española de 9 años de la granja El Carrascal.

Valeria Rodríguez fue la mejor amazona clasificada. / Justo Rodriguez

Un jinete muy aplaudido fue el único local, César Aragón, de 23 años, a lomos de Panadero. «Esta es una fiesta de Nalda de toda la vida, aunque llevo montando a caballo tres años y en cuanto pude, en el 2018, empecé a participar», recordaba.

El jinete local César Aragón durante su concurso. / Justo Rodriguez

Hubo otros jinetes que atraparon cinco gallos, pero algunos de sus aciertos se declararon nulos. «Hay que pasar siempre a galope, sin frenar, porque si no eso facilita la captura y no cuenta», advertía el alcalde de Nalda, Daniel Osés, que se mostraba «muy contento» por haber acogido tantos participantes, llegados desde Alberite, Ribafrecha, Fuenmayor, Villamediana, Lardero y Logroño.