El pelotón entrará por Planarresano y saldrá por las Revueltas. A. A.
Arnedo

Arnedo valora el impacto promocional de la Vuelta

TVE mostrará durante la etapa otras zonas turísticas de la ciudad del calzado

Ernesto Pascual

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:51

Entre las 13.00 y las 14.00 horas, la ciudad del calzado recibirá el 31 de agosto la Vuelta a España. Es la franja en la que organización y Ayuntamiento estiman que el pelotón atravesará la ciudad en la novena etapa, la riojana que saldrá desde Alfaro para llegar a la estación de esquí de Valdezcaray.

«Va a ser una gran oportunidad para dar a conocer Arnedo a través de Televisión Española y de otros canales internacionales que la retransmiten», valoró la alcaldesa, Rosa Herce. De hecho, equipos de TVE han tomado ya imágenes de las cuevas de los Cien Pilares y su señal mostrará durante la etapa otras zonas turísticas de la ciudad del calzado.

Eso sí, además de la promoción, el paso del pelotón supondrá el corte de varias calles y la reducción de aparcamientos en los lugares por los que transcurra. Con la previsión de que esté de 15 a 35 minutos, los ciclistas entrarán por la LR-123 desde Grávalos, cruzarán las rotondas de Planarresano y de avenida Benidorm hacia la del centro de salud y saldrán por las Revueltas.

