Arnedo valora el impacto promocional de la Vuelta

Entre las 13.00 y las 14.00 horas, la ciudad del calzado recibirá el 31 de agosto la Vuelta a España. Es la franja en la que organización y Ayuntamiento estiman que el pelotón atravesará la ciudad en la novena etapa, la riojana que saldrá desde Alfaro para llegar a la estación de esquí de Valdezcaray.

«Va a ser una gran oportunidad para dar a conocer Arnedo a través de Televisión Española y de otros canales internacionales que la retransmiten», valoró la alcaldesa, Rosa Herce. De hecho, equipos de TVE han tomado ya imágenes de las cuevas de los Cien Pilares y su señal mostrará durante la etapa otras zonas turísticas de la ciudad del calzado.

Eso sí, además de la promoción, el paso del pelotón supondrá el corte de varias calles y la reducción de aparcamientos en los lugares por los que transcurra. Con la previsión de que esté de 15 a 35 minutos, los ciclistas entrarán por la LR-123 desde Grávalos, cruzarán las rotondas de Planarresano y de avenida Benidorm hacia la del centro de salud y saldrán por las Revueltas.