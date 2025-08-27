El punto limpio amplía horas de apertura y su servicio a domicilio

El nuevo contrato del servicio de mantenimiento y explotación del punto limpio de Arnedo entró en vigor el pasado 1 de julio de la ... mano de la empresa FCC Medio Ambiente.

En la tercera ocasión en la que salía a licitación, y tras quedar desiertas las anteriores, la firma de servicios fue la única que se presentó a la convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de la ciudad del calzado desde un precio de 95.000 euros. En reunión de la Junta de Gobierno local quedó aprobada definitivamente la adjudicación del contrato para dos años –con la opción de otros dos de prórroga–, que se fijó en su propuesta económica de 94.996,99 euros por ejercicio.

Con la prestación ya en manos de FCC Medio Ambiente, el grupo de gobierno insiste a los ciudadanos y a las empresas en invitarles a hacer un buen uso de este servicio, acercando a sus instalaciones en el polígono El Raposal los residuos adecuados e indicados, evitando depositarlos en contenedores en las calles que están destinados a otros.

La recogida a la carta en los domicilios se amplía a las mañanas de lunes, miércoles, jueves y viernes de 10.00 a 12.00

Para ello, para llegar a cualquier horario laboral de los vecinos, el punto limpio cuenta con un amplio y variado horario de 34 horas a la semana: los lunes, miércoles, jueves y viernes de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00; los martes únicamente por las tardes; y los sábados y domingos por las mañanas, cerrando los festivos.

Además de esos horarios, el Ayuntamiento introdujo modificaciones en la recogida a domicilio para facilitar todavía más el servicio. «Buscamos facilitar todo lo posible la recogida para que no veamos, como suele ser habitual, sobre todo los lunes de la mañana, zonas de los contenedores de la ciudad donde se han dejado deshechos que no tienen que ir ahí, como colchones, sofás, lámparas, «electrodomésticos, juguetes, escombros... que tienen que ir al punto limpio», insta la alcaldesa, Rosa Herce, llamando a utilizar este lugar gratuito a disposición».

Así, el servicio del punto limpio amplía la franja de horario para la recogida en domicilios particulares previa llamada telefónica: lunes, miércoles, jueves y viernes entre las 10.00 de la mañana y las 12.00 del mediodía. «Es una amplia franja de horas y de días para que la gente pueda entregar los residuos en su mismo domicilio, desde su casa, sin necesidad de desplazarse», invita la regidora.

Además, el servicio mantiene el punto limpio móvil que se ubicará los lunes de 12.00 a 14.00 horas en el mercadillo semanal de la plaza de España, pensado para residuos más pequeños.

Desde estas diversas opciones y amplios horarios, el Ayuntamiento confía en que los vecinos «hagan un buen uso» de este servicio. Llamando a la responsabilidad a ciudadanos y empresas, el Ayuntamiento advierte de que penaliza en el caso de que se detecte a alguien que no lo utiliza según la normativa o que deja residuos indebidos en lugares no indicados. Herce advierte de que ya ha habido sanciones en estos términos.