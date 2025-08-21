La plaza Primero de Mayo abre con cata maridada las últimas fiestas de los barrios

Imagen de la exhibición de Tacones y Puntas en la pasada Marcha a Vico, escuela de todas las edades que actuará el domingo en la plaza.

Comenzó el de la Paz. Siguió el casco antiguo y a primeros de este mes el del Arco de las Nieves. Y siguiendo con el calendario habitual, la plaza Primero de Mayo vive este fin de semana la última de las fiestas de los barrios del verano arnedano, unos encuentros y celebraciones que permiten apaciguar la espera en la ciudad a sus patronales, que tardarán en llegar hasta el 26 de septiembre mientras el resto de localidades disfrutan las suyas.

Con ese espíritu de aperitivo, las de la Plaza Primero de Mayo son las fiestas de barrio más largas del verano arnedano, comenzando este viernes por la tarde, desde las 20.00 horas, con el alimento y encuentro de una cata maridaje entre tapas y vinos, seguido con el ambiente musical que pondrá un pinchadiscos.

La actividad el sábado arrancará por la tarde, a partir de las 16.00 horas con juegos infantiles como sogatira, carreras de sacos, tiro a la botella, fútbol en formato 3x3 o pincha globos, con inscripción desde media hora antes. La plaza cogerá ritmo a las 18.30 horas con la exhibición de baile con Danza 58, con chocolatada ofrecida por el vecinos hotel Virrey desde las 19.15 horas a la par que un bingo popular y hay carretones de la mano de la Asociación Toro en la Calle. Ya de noche, el dúo Estallido amenizará la verbena desde las 23.00 horas, en cuyo descanso se presentará a la dama del barrio, Marta Núñez Pérez-Medrano.

La jornada dominical ofrecerá hinchables a los niños desde las 11.30 horas, momento en el que comenzará el quinto concurso de postres. A mediodía, la escuela de baile Tacones y Puntas actuará ante los presentes, que podrán participar en un bingo popular. Una paellada sentará a los vecinos a la misma mesa para culminar la celebración.

