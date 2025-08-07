Pioneros pondrá en marcha un espacio para la promoción juvenil en Arnedo

Ernesto Pascual Jueves, 7 de agosto 2025, 08:38 Comenta Compartir

La Fundación Pioneros pondrá en marcha en Arnedo el HUB Espacio para la promoción y emprendimiento juvenil en el medio rural, un proyecto que ha sido seleccionado en la convocatoria estatal Acción Social en el Ámbito Rural de la Fundación 'la Caixa'. Esta iniciativa plantea crear un nuevo espacio de emprendimiento e innovación social y juvenil para Arnedo.

Esta convocatoria estatal de la Fundación 'la Caixa' ha seleccionado 64 proyectos en todo el país con una inversión de casi 6 millones de euros. De ellos, dos en La Rioja, uno en Haro y este de Fundación Pioneros en Arnedo, que tiene por objetivo «generar oportunidades para la juventud en el entorno rural, fomentando el emprendimiento, la cohesión social y la sostenibilidad», tal y como detalla la entidad en una nota.

Según describe Fundación Pioneros, concibe un espacio colaborativo y multiactor, en el que confluirán administraciones públicas, universidades, tejido empresarial y organizaciones sociales poniendo a la juventud como principal protagonista. «Se busca que este ecosistema sea un motor de desarrollo económico, social, cultural y medioambiental para el territorio», explican.

Acciones en tres años

Con ese punto de partida, apunta acciones repartidas en tres años: crear un mapa digital de activos juveniles, un campus de emprendimiento e innovación social, programas de información y motivación desde centros escolares e itinerarios personalizados para jóvenes en situación de vulnerabilidad. También impulsará la iniciativa 'Arnedo 2035', que será un proceso participativo para que los jóvenes diseñen una estrategia local a largo plazo para un municipio atractivo para vivir, trabajar y emprender.

Para este planteamiento, Pioneros cuenta como aliados estratégicos a la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, al Instituto Riojano de la Juventud, a los ayuntamientos de Arnedo y Quel, a la Universidad de La Rioja, a la Federación de Empresas de La Rioja y entidades y administraciones locales y comarcales.