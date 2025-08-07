LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una reciente actividad de capacitación de Pioneros en Calahorra. E. P.
Arnedo

Pioneros pondrá en marcha un espacio para la promoción juvenil en Arnedo

El proyecto ha sido seleccionado en la convocatoria estatal de Acción Social de la Fundación 'la Caixa'

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:38

La Fundación Pioneros pondrá en marcha en Arnedo el HUB Espacio para la promoción y emprendimiento juvenil en el medio rural, un proyecto que ha sido seleccionado en la convocatoria estatal Acción Social en el Ámbito Rural de la Fundación 'la Caixa'. Esta iniciativa plantea crear un nuevo espacio de emprendimiento e innovación social y juvenil para Arnedo.

Esta convocatoria estatal de la Fundación 'la Caixa' ha seleccionado 64 proyectos en todo el país con una inversión de casi 6 millones de euros. De ellos, dos en La Rioja, uno en Haro y este de Fundación Pioneros en Arnedo, que tiene por objetivo «generar oportunidades para la juventud en el entorno rural, fomentando el emprendimiento, la cohesión social y la sostenibilidad», tal y como detalla la entidad en una nota.

Según describe Fundación Pioneros, concibe un espacio colaborativo y multiactor, en el que confluirán administraciones públicas, universidades, tejido empresarial y organizaciones sociales poniendo a la juventud como principal protagonista. «Se busca que este ecosistema sea un motor de desarrollo económico, social, cultural y medioambiental para el territorio», explican.

Acciones en tres años

Con ese punto de partida, apunta acciones repartidas en tres años: crear un mapa digital de activos juveniles, un campus de emprendimiento e innovación social, programas de información y motivación desde centros escolares e itinerarios personalizados para jóvenes en situación de vulnerabilidad. También impulsará la iniciativa 'Arnedo 2035', que será un proceso participativo para que los jóvenes diseñen una estrategia local a largo plazo para un municipio atractivo para vivir, trabajar y emprender.

Para este planteamiento, Pioneros cuenta como aliados estratégicos a la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, al Instituto Riojano de la Juventud, a los ayuntamientos de Arnedo y Quel, a la Universidad de La Rioja, a la Federación de Empresas de La Rioja y entidades y administraciones locales y comarcales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, la mitad en La Rioja
  2. 2 Arrestado un hombre de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño
  3. 3 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  4. 4

    Un negocio ruinoso: los viticultores perdieron entre 24 y 31 céntimos por kilo por producir uva tinta en 2024
  5. 5

    Ana Fernández-Torija, una vida dedicada a los mayores
  6. 6 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  7. 7 Umm, entre los once mejores bares de tapas de España de la Guía Michelin
  8. 8

    Dragados empezará las obras del nuevo cuartel de Villamediana en septiembre
  9. 9 El Gobierno de La Rioja activa el nivel rojo de alerta por altas temperaturas
  10. 10 Socavones, agradecimientos y centros de estética, en el Teléfono del Lector de hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Pioneros pondrá en marcha un espacio para la promoción juvenil en Arnedo

Pioneros pondrá en marcha un espacio para la promoción juvenil en Arnedo