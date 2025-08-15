LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La peña Lubumbas cierra el sábado el plazo para recibir obras al concurso de la pancarta

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:06

La Asociación Lubumbas cierra a las 14.00 de este sábado el plazo para recibir los proyectos que aspiran a convertirse en el diseño ganador de su XXXII concurso de pancartas, que está dotado de un único premio de 800 euros.

Convocado para contar con el diseño que acompañe sus actividades durante las próximas fiestas, el concurso recibe dos bocetos, el anverso y reservo de la pancarta, a todo color, con medidas de 32 x 16 centímetros adheridos a cartulinas blancas. Con completa libertad de técnica y tendencia artística, las bases indican que ha de versar sobre cualquier aspecto referente a las fiestas arnedanas y debe predominar en una de las caras la leyenda en mayúsculas 'Peña Lubumbas Arnedo'.

Abierto a cualquier persona sin distinción de nacionalidad, edad o sexo, deben entregarse en el registro del Ayuntamiento en horario de 10.00 a 14.00, El fallo será el 19 de agosto.

