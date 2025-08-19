LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La brigada ha creado una zona de esparcimiento en el casco antiguo. A. A.

La brigada acondiciona un espacio de ocio en la calle Manantial de Arnedo

Sus operarios han ampliado la taquilla del campo de Sendero y mejoran la señalización de los pasos de cebra

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 19 de agosto 2025, 08:18

El casco antiguo de Arnedo tiene una nueva zona de esparcimiento, de lugar de encuentro entre vecinos, de charlas y puestas al día, de ... disfrutar de juegos los pequeños. La brigada municipal de obras y servicios ha acondicionado en las últimas semanas esta zona junto al frontón, que cobrará protagonismo con la próxima celebración del Pendoneo por la Rencle Bodegas al acoger alguna de sus actividades.

