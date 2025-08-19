La brigada acondiciona un espacio de ocio en la calle Manantial de Arnedo

El casco antiguo de Arnedo tiene una nueva zona de esparcimiento, de lugar de encuentro entre vecinos, de charlas y puestas al día, de ... disfrutar de juegos los pequeños. La brigada municipal de obras y servicios ha acondicionado en las últimas semanas esta zona junto al frontón, que cobrará protagonismo con la próxima celebración del Pendoneo por la Rencle Bodegas al acoger alguna de sus actividades.

«Se han instalado jardineras, cuidado de árboles y flores», explicó el concejal de Obras, Servicios y Medio Ambiente del Ayuntamiento arnedano, José María Ezquerro, que pidió que no se lleven al nuevo lugar gatos y perros.

Junto a este espacio, los operarios de la brigada municipal han dedicado tiempo en las últimas semanas a seguir poniendo a punto el bar del Palacio de La Baronesa, acometiendo su cocina y aseos, el escayolado de los techos y colocación del suelo de baños y salón de cara a su reapertura como centro social y cultural.

Entre otros trabajos de estas semanas, la brigada ha pintado la fachada de madera del Teatro Cervantes y ha realizado labores de mejora y limpieza en el campo de fútbol de Sendero de cara a la nueva temporada, con la ampliación de su taquilla.

En el ámbito del mantenimiento urbano, sus operarios avanzan en estas fechas el repaso de la señalización vial de pasos de peatones en varias zonas y barrios de la ciudad y la reposición de adoquinado en la calle Picota, en el casco antiguo. También sus operarios han reparado baches con hormigón en la calle Flores y han sustituido baldosas en mal estado en el polígono Renocal y en la próxima avenida de Quel, además de retirar una pilona dañada en la calle República Argentina y sustituirla por otra.