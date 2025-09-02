Una inversión de 17.000 euros regula la temperatura de las duchas de La Estación de Arnedo

Cumpliendo la normativa para la prevención de la legionela, el agua de las duchas del pabellón deportivo del colegio La Estación salía hasta ahora a ... 65 grados. Ante la falta de adaptador para regular esa temperatura, era imposible ducharse en la instalación. A las puertas del nuevo inicio escolar, y también de las actividades deportivas extraescolares, una inversión de 17.000 euros a cargo del Ayuntamiento de Arnedo con financiación del 30% del Gobierno de La Rioja ha puesto remedio a esta situación.

Los trabajos han instalado unos pulsadores autorregulables y antivandálicos en las duchas, además de terminar de acondicionar su espacio. «Aunque no es una actuación vistosa, es importante para mantener lo que tenemos en buen estado, más en un polideportivo que utilizan todos los niños del colegio junto a los equipos de balonmano y baloncesto que entrenan entre semana y juegan los fines de semana», valoró ayer la alcaldesa, Rosa Herce, al visitar el fin de los trabajos junto a la edil de Deportes, Violeta González, la regionalista Rita Beltrán y la directora del centro.

Esta actuación, que ha llegado a los vestuarios de alumnos y de entrenadores y profesores, forma parte del acuerdo de gobernabilidad por el que el Partido Riojano apoyó el Presupuesto municipal 2025 del PSOE.