LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Responsables del Ayuntamiento y directora del centro, ayer. A. A.

Una inversión de 17.000 euros regula la temperatura de las duchas de La Estación de Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:59

Cumpliendo la normativa para la prevención de la legionela, el agua de las duchas del pabellón deportivo del colegio La Estación salía hasta ahora a ... 65 grados. Ante la falta de adaptador para regular esa temperatura, era imposible ducharse en la instalación. A las puertas del nuevo inicio escolar, y también de las actividades deportivas extraescolares, una inversión de 17.000 euros a cargo del Ayuntamiento de Arnedo con financiación del 30% del Gobierno de La Rioja ha puesto remedio a esta situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  3. 3

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  4. 4

    El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios
  5. 5

    La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026
  6. 6 Recuperados en Briviesca productos robados de un supermercado de La Rioja
  7. 7 Capellán aceptará la condonación de deuda «injusta y no igualitaria» si no se puede cambiar
  8. 8

    Clausurado un kebab en Calahorra por incumplir las medidas higiénico-sanitarias
  9. 9 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  10. 10

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una inversión de 17.000 euros regula la temperatura de las duchas de La Estación de Arnedo

Una inversión de 17.000 euros regula la temperatura de las duchas de La Estación de Arnedo