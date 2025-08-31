La puesta del pañuelo a nacidos este año en Arnedo abre inscripción para el 20 de septiembre
Domingo, 31 de agosto 2025, 09:21
En un acto que cada año se va consolidando en la agenda prefestiva arnedana, y que las familias esperan con ilusión, el patio de ... la iglesia de Santo Tomás vivirá a las 17.30 horas del sábado 20 de septiembre la puesta del pañuelillo rojo a los niños nacidos en el último año.
En concreto, al acto están convocados los niños y las familias de los niños nacidos entre el 20 de septiembre de 2024 y los que nazcan hasta la víspera de la puesta. «Es un acto entrañable y bonito que gusta mucho a las familias», sonríe al invitar a participar la alcaldesa Rosa Herce.
Para ello, las familias han de contactar con el Ayuntamiento a través del correo electrónico gabinetealcaldia@arnedo.com ó a través del número de WhatsApp 638 152911, aportando nombre y apellidos y fecha de nacimiento.
