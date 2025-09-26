La 'bomba' abre las fiestas este mediodía en la plaza de Vico de Arnedo

Cuando echa a andar un 26 de septiembre, todo arnedano tiene pendiente un momento, una hora, las 12.00 en el reloj. Y un lugar. ... Las 12.00 en la plaza Nuestra Señora de Vico de Arnedo. En el corazón de la ciudad del calzado comienzan este mediodía las fiestas patronales en honor a San Cosme y San Damián, con más de 200 actos por delante en el programa oficial para disfrutar hasta el 2 de octubre.

Eso sí, el ambiente festivo comenzará a respirarse unas horas antes, cuando las cuadrillas queden para almorzar en bajos y bares. También en las peñas, como el almuerzo en La Chispa, que a las 11.00 presentará su nuevo himno. A unos metros, a las 11.15, abrirá la Lubumbas para colocar el pañuelo de fiestas a los socios nacidos desde octubre de 2024.

Desde las 11.30 el programa llama a peñistas y vecinos ante la balconada municipal para compartir música y alegría. Dentro, la alcaldesa Rosa Herce colocará el pañuelo a representantes de la juventud, de las peñas y pregonera. Después de las de San José, van a ser sus primeras fiestas patronales como regidora.

También a las 11.30, vecinos de Arnedo y comarca convocan una concentración en la Puerta Munillo para denunciar el genocidio y mostrar su apoyo al pueblo palestino. Desde ahí, se desplazarán con banderas para hacer visible esta realidad durante el lanzamiento del cohete. Continuarán las acciones en la mañana del domingo con una mesa informativa en la Puerta Munillo.

Día de calle

Cuando la bomba festiva estalle en los aires, se abrirá un día de calle, con el pasacalles de las peñas por el centro, la comida de hermandad en la Tao y la fiesta matinal Lubumbas en República Argentina desde las 14.30... La Chispa ofrecerá títeres a los niños a las 18.00, con música en la Tao con la ronda El Emboque y salida de la Lubumbas con charanga. La verbena se adelanta con la orquesta Zoom a las 20.15 en la Puerta Munillo para ir a medianoche a los fuegos artificiales. Después, comenzará la primera noche joven con pinchadiscos en la carpa de plaza de España.