Arnedo

La brigada de obras acomete el rebaje a cota cero de las aceras de pasos de cebra

E. P.

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:47

El Ayuntamiento de Arnedo se ha puesto como objetivo el rebaje de todas las aceras del municipio a la altura de pasos de cebra. Y para ello ha puesto manos a la labor a los operarios y maquinaria de su brigada municipal de obras y servicios, que han comenzado los trabajos por los pasos de cebra de avenida Cruz Roja a la altura de la residencia de mayores.

«Nuestra intención es rebajar a cota cero todas las aceras que confluyen en pasos de peatones pues, incluso un bordillo pequeño da problemas para las sillas de ruedas, carritos de bebés, etc.», explica el concejal de Obras, Servicios y Medio Ambiente, José María Ezquerro Pérez.

Los trabajos de la brigada continuarán en los próximos días por Paseo Constitución, eje principal del tráfico y de la vida en la ciudad.

