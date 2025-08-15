El Ayuntamiento bonifica con el 20% del IAE a cuatro empresas por crear trabajo indefinido

Ernesto Pascual Viernes, 15 de agosto 2025, 10:07 Comenta Compartir

En su propósito de fomentar la creación de empleo, las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Arnedo contemplan bonificaciones de hasta el 20 por ciento en la cuota tributaria del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las empresas que aumenten su plantilla con contratos indefinidos, un camino hacia la calidad laboral.

Atendiendo a ese planteamiento, la junta de gobierno local del Consistorio de la ciudad del calzado concedió en una de sus últimas reuniones semanales esa bonificación del 20% en la cuota del IAE a cuatro empresas: la auxiliar del calzado Arneplant, que lleva meses creciendo en el parque industrial La Maja; la dedicada a diseño y elaboración de etiquetas Etilisa, que avanza los trabajos en su nueva factoría para trasladarse también a La Maja; y el conjunto de atención sanitaria Alnarpa y Rainieri Distribuciones.

