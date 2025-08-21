LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Superbikes en el Circuito de Navarra. Federación Española de Motociclismo

Arnedo en Ruta organiza una charla con pilotos del campeonato de Superbikes

Ernesto Pascual

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:27

Aprovechando la llegada del Campeonato de España de Superbikes al vecino circuito navarro de Los Arcos, la asociación motera Arnedo en Ruta va a celebrar en la tarde noche del próximo jueves 28 de agosto un encuentro con varios de los pilotos que compiten por el título.

Gracias a la colaboración con la Federación Española de Motociclismo y del Ayuntamiento, organiza esta charla desde las 20.30 horas en el hotel Virrey con el propósito de que los asistentes conozcan de primera mano cómo funciona el deporte del motor, que los pilotos expliquen cómo se desarrolla el campeonato, las claves del a competición, etc.

Con el objetivo de promocionar la modalidad de Superbikes y la propia ciudad del calzado, la Federación regalará dos entradas para las carreras de este fin de semana.

