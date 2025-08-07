Amigos de Ezcaray recibe la Medalla de Oro de la Villa

En Ezcaray ya se respira el ambiente festivo. Todo está preparado para llenarse de pañuelos rojos y dar la bienvenida a las fiestas de San ... Lorenzo, que comienzan este viernes y que concluirán el próximo 15 de agosto, con días repletos de tradición, alegría, música y, sobre todo, buena compañía. Ayer se celebró la imposición de pañuelos a los mayores de la residencia Jesús Nazareno y la lectura del pregón a cargo de la Asociación Amigos de Ezcaray, un acto que tuvo lugar en el Real Teatro, donde dicha agrupación recibió la Medalla de Oro de la Villa.

Este viernes tendrá lugar el disparo del cohete en la plaza del Ayuntamiento. Javier Cerezo es el encargado de prender la mecha. Es el capataz del Consistorio desde hace 25 años. En el Ayuntamiento le definen como «humilde, trabajador incansable y profundamente querido por todos. Es un hombre que representa el alma de Ezcaray».

Mañana continuarán actividades como la degustación de choricillo o la subida pedestre a Santa Bárbara. El domingo, fiel a la tradición, el acto de la romería a San Lorenzo, misa solemne y procesión además de un festival de pelota a mano.

El lunes será un día de chapuzón en el parque acuático para niños y mayores en la plaza del Ayuntamiento a las 11.00 y a las 17.00 horas. Además, a medianoche habrá suelta de toros de fuego.

El martes, la comparsa de gigantes y cabezudos realizará una parada en la residencia Jesús Nazareno y se disputará la tradicional carrera puente a puente.

La chocolatada y las calderetas animarán miércoles y jueves, respectivamente y permitirán a los más fiesteros reponer fuerzas. Y ya el viernes, el parque Tenorio acogerá el festival de danzas y la entrega de premios del concurso 'Flores en el balcón' para cerrar estas jornadas.