Entrega de la Medalla de Oro al presidente de la Asociación Amigos de Ezcaray, Raúl Eraso. Laura Lezana

Amigos de Ezcaray recibe la Medalla de Oro de la Villa

La asociación realizó este viernes el pregón como preludio a las fiestas de San Lorenzo, que arrancan hoy con el chupinazo

Laura Lezana

Laura Lezana

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:57

En Ezcaray ya se respira el ambiente festivo. Todo está preparado para llenarse de pañuelos rojos y dar la bienvenida a las fiestas de San ... Lorenzo, que comienzan este viernes y que concluirán el próximo 15 de agosto, con días repletos de tradición, alegría, música y, sobre todo, buena compañía. Ayer se celebró la imposición de pañuelos a los mayores de la residencia Jesús Nazareno y la lectura del pregón a cargo de la Asociación Amigos de Ezcaray, un acto que tuvo lugar en el Real Teatro, donde dicha agrupación recibió la Medalla de Oro de la Villa.

