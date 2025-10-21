La Fundación San Ezequiel Moreno y el casino ofrecen un taller para mayores de 60 años en Alfaro

La colaboración entre la Fundación San Ezequiel Moreno y el Casino La Unión da lugar a la organización de un taller de bienestar emocional y ... gestión del estrés para personas adultas que se impartirá en las mañanas del martes y jueves 28 y 30 de octubre y 4 y 6 de noviembre en Alfaro.

Con el lema 'Cuidándonos para cuidar', y con la colaboración del Gobierno de La Rioja en su financiación, la inscripción está abierta para los socios de la entidad con más de 60 años hasta este viernes en el Casino La Unión.

El psicólogo general sanitario y terapeuta Manuel Cabeza impartirá este taller de 11.00 a 12.30 de esas cuatro mañanas con el objetivo de reconocer y gestionar las emociones de forma más saludable y de afrontar las presiones de la vida cotidiana de manera más equilibrada.