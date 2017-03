Sánchez: «¿Cuesta tanto esperar 72 horas para que vaya a aclararlo ante el juez?»

El presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, dijo este viernes por la mañana que "no podría mirar a los murcianos, ni a mi familia, a la cara, si no tuviera la conciencia tranquila", y preguntó si "cuesta tanto dejar que vaya dentro de 72 horas a declarar (al TSJ) para aclarar un posible error administrativo" ante "este lío, esta exageración" que, a su entender, se ha generado con su imputación en el 'caso Auditorio' y la posterior ruptura del pacto de investidura por parte de Ciudadanos antes la decisión de Sánchez de no dimitir.

Sánchez, poco antes de presidir el Foro Corredor Mediterráneo de la Región de Murcia, arremetió contra Ciudadanos, a quien acusó de "defender una cosa en el Congreso y otra en la Región, que no hagan una interpretación retorcida" y luego "echarse en los brazos de PSOE y Podemos". Pero también aprovechó para atizar a los socialistas a quienes preguntó si "no han aprendido de las estrategias de mesa de camilla que tanto daño han hecho a esta región".

"Esto no es un juego de sillas", dijo Pedro Antonio Sánchez en relación a la posibilidad de que los tres partidos de la oposición presenten una moción de censura. "Es un gobierno y ellos quieren una víctima política para entrar por la ventana" zanjó, y preguntó "qué quiere la gente de la calle".

Por otro lado, el secretario general de Ciudadanos en la región de Murcia, Miguel Sánchez, ha subrayado hoy que el pacto de investidura firmado en junio de 2015 con el PP "está roto" por incumplimiento del presidente, Pedro Antonio Sánchez, y que esa ruptura es independiente de su futuro judicial.

PSOE y Cs empezarán el «martes o miércoles» a negociar posible nuevo gobierno Los secretarios generales de PSOE y Cs en Murcia, Rafael González Tovar y Miguel Sánchez, respectivamente, se verán el "martes o miércoles" de la semana próxima para empezar a negociar un posible nuevo gobierno autonómico ante la ruptura del pacto de investidura entre el PP y el partido naranja. El líder de los socialistas murcianos y portavoz del grupo parlamentario ha adelantado el miércoles como fecha más probable para el inicio de las conversaciones tras haber recibido hoy una llamada telefónica de su homólogo de Ciudadanos. No obstante, ambos coincidirán el martes en la reunión de la junta de portavoces del Parlamento, por lo que podrían aprovechar su presencia en el legislativo para abrir la negociación de una eventual moción de censura, como se apuntó ayer desde la oposición al conocerse la negativa del presidente, Pedro Antonio Sánchez, a dimitir. Según González Tovar, el lunes no es el día más indicado para que la oposición abra el diálogo porque es la fecha en la que el presidente murciano ha sido citado a declarar por el magistrado Julián Pérez Templado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística que investiga a una veintena de personas relacionadas con la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras en la época en la que Sánchez era alcalde de la población.

En declaraciones a la Ser, Sánchez ha sido preguntado por la posibilidad de que el presidente sea exculpado a partir del lunes, cuando declare como investigado por prevaricación, malversación, fraude y falsedad en el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística, y ha dicho que "una cosa son las responsabilidades jurídicas o judiciales, que llevan sus tiempos, y otra las responsabilidades políticas, que es lo que estamos pidiendo".

Tras considerar de esa forma irreversible la ruptura del pacto de gobierno anunciada ayer, después de la reunión de una hora que mantuvo con el presidente de la comunidad, el líder del partido naranja ha adelantado que la semana que viene abrirá con el PSOE una ronda de encuentros con la oposición para analizar las alternativas que se abren al quedar el PP en minoría en la Cámara autonómica.

"El presidente es el que está jugando con fuego, es él quien incumple y el que ha roto el acuerdo", ha insistido Sánchez en respuesta a las críticas del Gobierno y el PP por la falta de criterio único del partido de Albert Rivera sobre la línea roja para pedir la dimisión de un alto cargo investigado.

Imputado

Pedro Antonio Sánchez, ha añadido, "firmó un documento por el que se comprometía a abandonar si era imputado, por no hablar de la ley de transparencia que también firmó, y desgraciadamente se atornilló al sillón" y provocó, según él, la ruptura del pacto de investidura y para la gobernabilidad, que en su punto primero compromete a los firmantes a dimitir ante una investigación judicial. El líder regional de Cs no ha avanzado el sentido de las negociaciones que iniciarán el lunes, aunque ha reconocido que la moción de censura es una opción "que no se descarta".

Además, ha dicho que la decisión que adopte Cs tras negociar con la oposición se acordará en Murcia, pero en "coordinación y con el consentimiento" de la dirección nacional, y sobre la próxima citación judicial del presidente ha subrayado que su partido "no hace política ficción". "Vamos a ver qué pasa el lunes, pero nosotros no hacemos estrategia", ha reiterado Sánchez antes de insistir en que el pacto está roto "pero porque lo han roto ellos. No han cumplido su palabra".