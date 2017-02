La grada de Vistalegre clama «unidad» frente a unos dirigentes divididos

El PP perdió más de 2.900.000 votos del 2011 al 2016.Podemos consiguió más de 5.000.000 de votos en 2016, sus primeras elecciones.

Sin embargo Vd. llama perdedores a Podemos.

E lPP cuenta con cerca de 40 casos de corrupción (descubiertos) con más de 835 imputados. El PP destroza discos duros a martillazos (que no contienen información comprometida) tras borrarlos 35 veces, algo de lo más normal, dicen en la sede de Génova. Despiden y pagan indemnizaciones en diferido y mantienen una novedosa contabilidad extracontable. Nos cargan a los ciudadanos con miles de millones de euros de deuda perpetua por rescatar a bancos y autopistas cuando nos prometieron que no lo harían. También prometieron no subir impuestos como el IRPF o el IVA, no tocar las pensiones, ni la sanidad, ni la educación (líneas rojas les llamaban), no abaratar el despido? pero lo hicieron todo.

Pero Vd. siente vergüenza de Podemos.

No soy votante de Podemos, créame. Pero estoy seguro de que Vd. puede aportar al debate argumentos mucho más inteligentes.