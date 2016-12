Una diputada del PP cuestiona la llegada de refugiados tras el atentado de Berlín

Los mensajes en las redes sociales los carga el diablo. Por eso conviene meditar lo que se va a publicar. Un consejo que todo el mundo, sobre todo los cargos públicos, deberían tener en cuenta pero que, a menudo, no siguen. El último caso lo ha sufrido Lola Merino, diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha y vicesecretaria de Comunicación del PP de Ciudad Real. A raíz del atentado de Berlín ha publicado en su muro de Facebook un comentario cuestionando la llegada de refugiados.

Un comentario que ha levantado la polémica en las redes sociales y que ha obligado a la diputada popular a eliminarlo a las pocas horas de haberlo subido a Facebook. Más tarde, la propia Merino ha explicado que “conocida la situación, lamento este tipo de comentario y, sobre todo, quiero pedir disculpas a aquellas personas a las que haya podido herir su sensibilidad con un comentario lamentable que en ningún momento debería haberse producido”.

Captura de la publicación de la diputada del PP.

A pesar de estas disculpas, la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha pedido su dimisión “porque no podemos tener a una representante de los ciudadanos que hace comentarios que fomentan la intolerancia, la xenofobia y el frentismo”. “Si Merino no renuncia a su acta de diputado, Cospedal, como presidenta del PP en la región, debe obligarle a que dimita porque si no lo hace estará avalando actitudes que representan a la derecha más extrema y fascista de nuestro país”, ha añadido la portavoz socialista.