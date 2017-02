El impacto de la regulación regional, según la Anged

«La realidad es que hoy los consumidores están dando la espalda a los grandes hipermercados en beneficio de los supermercados medianos... no quieren realizar grandes desplazamientos y prefieren realizar la compra cerca de casa». Los expertos del sector llevan tiempo identificando la tendencia. Cambio de hábitos, sí, pero también, y como se encarga de destacar la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la regulación autonómica sobre licencias comerciales, en forma de restricciones -cuando no bloqueo- a las grandes superficies, «que ha tenido un impacto importante en la configuración de la oferta». Según datos de la propia Anged, los actuales líderes de la venta de alimentos son los grandes supermercados (superficies de más de 400 metros cuadrados), que ya acaparan un 64,7% de cuota de mercado frente al 56,6% del 2009. ¿Razones? Anged lo tiene claro: las regulaciones autonómicas sobre licencias comerciales, que han incluido barreras a la actividad de los hipermercados para apoyar al comercio tradicional y minorista, pero que han terminado beneficiando al gran supermercado. Y Logroño no es diferente.