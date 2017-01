El patio de Maristas será una plaza y su polideportivo tendrá uso municipal

Esa empresa en La Caixa, para que quede claro, sobre el acuerdo, cuando lo vea, opinaré, me parece que se ha tenido mucha paciencia con una empresa que obviamente solo quiere obtener plusvalías. El interés general debe estar por encima del particular. El aprovechamiento del "colegio" debe interesar a la empresa, pero también a Logroño y a los que viven/trabajan en esa zona. Y por favor no más gasto público.