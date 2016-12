«Estamos seguros de que también se va a adaptar a La Rioja»

«Ya las tenemos aquí y nuestros peores temores se van a cumplir porque estamos convencidos de que se va a adaptar bien a La Rioja, como ha hecho en todo el norte de España. Desde luego que en todo el valle del Ebro se van a aclimatar es seguro, otra cosa será en la sierra, aunque me temo que si no se adaptan en un año lo harán en tres.

Este año no ha afectado a las colmenas, pero el próximo... Todo dependerá de cómo sea el invierno y de las reinas que puedan sobrevivir, pero los augurios no son buenos. El problema no es solo las abejas que matan, sino que éstas, aterrorizadas con la sola presencia de estas avispas, dejan de salir a trabajar en los meses claves de agosto y septiembre, cuando las colmenas crean sus reservas para el invierno. El sector está muy preocupado, evidentemente. Medio Ambiente se ha implicado, pero necesitamos que la Administración mantenga e incluso incremente su implicación. Habrá que invertir dinero y, tal vez, contratar a una empresa especializada. Tenemos que plantear una lucha intensa contra ellas; si no, lo tendremos muy difícil».