El Gobierno regional asegura que sólo se cumple la ley

La normativa riojana que no permite que un taxi pueda coger a clientes fuera de la localidad donde tiene la licencia se basa en el reglamento del transporte de pasajeros de ámbito nacional, concretamente en el artículo 125. Según Carlos Yécora, director general de Obras Públicas, «podríamos plantearnos que hubiese un área de prestación conjunta», pero eso sólo permite que el taxista del municipio más grande pueda recoger en el municipio más pequeño», explica. «Hay que tener en cuenta que, de no ser así, los taxistas que tienen licencias en municipios mayores saldrían perjudicados porque las licencias son más caras en unos ayuntamientos que en otros», explicaba.

Planteándole la situación que se dio en Calahorra el pasado fin de semana, en el que hubo gente que dejó de llegar a la ciudad al no asegurarse la posibilidad de volver o en la que chavales se vieron sin posibilidad de volver a sus domicilios de no ser por los taxistas de municipios diferentes a Calahorra, Yécora añadía ayer a Diario LA RIOJA que «la normativa es clara y no da margen a error y nuestra obligación es cumplirla y hacerla cumplir, ningún taxista puede coger a clientes fuera de su municipio», comentó tajante.

Aún así, ante la posibilidad de que se cree una nueva asociación con los taxistas de las localidades de Rioja Baja y Ribera de Navarra que circundan Calahorra y que éstos soliciten una reunión en la Consejería, comentó que el gobierno regional «como siempre, está abierto a dialogar con todos, pero tendrá que ser con todo el sector, no sólo con una parte, y ya hay una asociación que engloba a gran parte del sector de taxi en La Rioja», explicó.