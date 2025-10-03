El PP rechaza la reforma constitucional para blindar el aborto: «Que se olviden de contar con nosotros» Génova trata de zanjar un debate al que el Gobierno se ha agarrado para «tapar» la situación procesal que tiene el entorno del presidente por presuntos delitos de corrupción

Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención este martes en un acto en Madrid.

María Eugenia Alonso Madrid Viernes, 3 de octubre 2025, 11:39 | Actualizado 11:48h. Comenta Compartir

El PP zanjó este viernes el intento de Pedro Sánchez «distraer la atención» de los problemas judiciales que tiene su entorno por presuntos delitos de ... corrupción con el anuncio de reformar la Constitución para «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres» y blindar el aborto como un derecho. Los populares recuerdan que para abrir el melón constitucional es necesaria una mayoría reforzada, por lo que su apoyo es imprescindible -el bloque de investidura cuenta solo con 178 apoyos- pero no lo va a tener. «Que se olvide de contar con nosotros», afirman fuentes de Génova.

La dirección del PP trata así de zanjar un debate incómodo, que coge vuelo después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobase el martes una propuesta de Vox para que sea obligatorio informar a las mujeres que quieren abortar de las consecuencias de un supuesto síndrome posaborto no avalado por la ciencia y al que la izquierda se ha agarrado con fuerza. «No le vamos a ayudar en esa estrategia, y por tanto el debate termina aquí. La opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional», recalcan fuentes de la cúpula.

