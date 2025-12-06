LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

L.R.
Tribuna

Proyecto Hombre: espejo y esencia de la sociedad riojana

En los momentos difíciles, la entidad ha sabido organizarse, cuidarse y responder con humanidad a un problema que fracturaba la esencia de la convivencia

Óscar Pérez

Coordinador Terapéutico De Proyecto Hombre La Rioja

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:40

En 1999, cuando un pequeño grupo de pioneros abrió un local prestado en la parroquia de San Millán, en Logroño, con un cartel que decía ' ... Fundación Centro de Solidaridad de La Rioja. Proyecto Hombre', no estaban solo inaugurando un servicio más: estaban revelando el alma de una tierra, a través de aquellas personas con visión y con corazón o de las instituciones como Cáritas que buscaban soluciones a una situación terrible. Proyecto Hombre no nace de la nada: es fruto de una sociedad riojana que, en los momentos difíciles, ha sabido organizarse, cuidarse y responder con humanidad a un problema que fracturaba la esencia de su convivencia. Desde aquellos primeros días, Proyecto Hombre no ha sido un elemento más o ajeno a La Rioja, sino un reflejo fiel de su entorno: de cómo vivimos, de cómo sufrimos, de cómo nos relacionamos, de lo que callamos y de lo que somos capaces de hacer cuando las circunstancias aprietan. Mirar la historia de Proyecto Hombre es mirar la historia reciente de La Rioja, la memoria emocional de una tierra.

