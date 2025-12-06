LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Masiva afluencia a las Ferias de la Concepción de Santo Domingo

Ver 49 fotos
M.C.

Masiva afluencia a las Ferias de la Concepción de Santo Domingo

El buen tiempo propicia que miles de personas disfruten del mercado medieval y la amplia oferta de gastronomía, artesanía y antigüedades

María Caro

María Caro

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:59

Las Ferias de la Concepción de Santo Domingo de la Calzada han arrancado por todo lo alto, con masiva afluencia de público y una ... climatología que ha permitido que los visitantes disfrutasen del sinfín de atractivos que ofrece la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

