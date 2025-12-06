Masiva afluencia a las Ferias de la Concepción de Santo Domingo

Las Ferias de la Concepción de Santo Domingo de la Calzada han arrancado por todo lo alto, con masiva afluencia de público y una ... climatología que ha permitido que los visitantes disfrutasen del sinfín de atractivos que ofrece la ciudad.

Su centro histórico, engalanado e inmerso en la Edad Media, ha acogido a miles de visitantes, que se han deleitado con bailes, productos de tipo tipo y escenificaciones.

La apertura del Mercado se ha producido a las 10.00 horas. A continuación, han ido abriendo a los visitantes, en su mayoría madrugadores que temían vérselas para encontrar aparcamiento, el resto de mercados. Una amplia comitiva de autoridades, encabezada por el presidente del Ejecutivo, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, han comenzado recorriendo el Mercado del Camino, organizado por Fundación Caja Rioja, que ha albergado auténticas joyas gastronómicas de todos los puntos de España. Posteriormente se han ido dando por inauguradas la Ecoferia y la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, todas ellas a rebosar de visitantes, gran parte de ellos llegados desde el vecino País Vasco.

A mediodía, cuando la comitiva ha recorrido las principales calles del centro histórico, se ha celebrado la ceremonia 'oficial' de inauguración del Mercado Medieval. En ella, el Corregidor y la Corregidora de la Ciudad, han leído con gran solemnidad el antiguo privilegio concedido por el rey Alfonso X en 1270 para la celebración de esta feria, que desde entonces y hasta nuestros días, la ciudad conmemora.

Cuando han finalizado la lectura, se ha desatado una auténtica fiesta en la Plaza de España, donde caballeros, damas, gaiteros, aves, arqueros, músicos, abanderados, duendes, elfas, ninfas, zíngaras, cariocas y un amplio espectro de personajes medievales han bailado y festejado.

Entre ellas, se ha producido un vistoso Desfile de Hadas 'Las Sargantanas' por el casco antiguo, que han ido llenando de color e ilusión las calles a su paso, especialmente la de los más pequeños, que les han abrazado y se con ellas.

Gran protagonismo han tenido durante la jornada los Abanderados Sbandieratori e Music 'Citta´Di Amelia', llegados desde Italia, que han lanzado al aire las grandes banderas medievales y las recogían con gran destreza.