Resulta extraño defender el futuro de una palabra que suena a los ochenta y a los noventa, a fiesta de excesos, a música electrónica y ... repetitiva golpeando a todo trapo, a coches tuneados, a ruta del bakalao. Quizás sea porque aquí su valedor es hijo de esos tiempos.

Y chundachunda resuena en los oídos y en la memoria con cierta nostalgia de un pasado que se adueñó para siempre de unos cuantos, de unos muchos, víctimas de los abusos, del desorden y de la exageración. Y, precisamente por esto, desde esa posición de cincuentón resabiado, anclado en músicas que para los jóvenes de ahora suenan a clásicas, el chundachunda cobra nuevos sentidos que apuntan a repetirse generacionalmente y que mucho tienen que ver con la definición marcada por la RAE cuando decidió que este término debía estar en el diccionario. «Música fuerte y machacona», recogió a partir de 2023.

En el término «machacona» reside la potencia del chundachunda, por su insistencia y pesadez, por su punto de incomodidad que resulta hasta desagradable para una mayoría que no valora o quizás no sabe apreciar ese sonido reiterativo o ese cantar hacia adentro entre autotunes y distorsionadores de voz de los artistas que están en su 'prime' (apunten esto para próximas actualizaciones de la RAE).

El chundachunda que consideraban una matraca nuestros padres era lo más apreciado entonces. Un cuarto de siglo después, esos jóvenes son los ofendidos de ahora por el chundachunda actual. Y lo mismo pasará cuando les toque ser padres de adolescentes y veinteañeros a los hijos de 2025. No puede haber mejor futuro para una palabra que esta constante renovación.